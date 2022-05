Irma Le Grand Logis, 4 février 2021 20:30, Bruz.

Jeudi 4 février 2021, 20h30 Sur place 22€ / 18€ https://legrandlogis-bruz.fr/

“The Dawn”

Souvenez-vous, il y a neuf ans, Irma se classait N°2 des

ventes de titres en France avec « I Know ». Après 5 ans

d’absence, deux albums, des tournées aux succès publics

et critiques indiscutables, Irma revient avec un troisième

album, le bien nommé The Dawn (« L’Aube ») : 12 titres et

12 clips qui nous font découvrir les identités d’Irma. Cet album

auto produit met en valeur ses mélodies avec sa guitare et

des arrangements tantôt afro-folk, tantôt davantage taillés

pour le dancefloor. Avec sa voix, brute et addictive, alternant

entre puissance et douceur, elle témoigne de son refus de

choisir un visage unique en acceptant sa multiplicité. Sur

scène, c’est une femme puissante qui va naitre devant vous.

Et vous n’allez plus pouvoir vous passer d’elle. Vous entrerez

dans l’intimité de la chambre où elle a enregistré son nouvel

album, entourée de ses machines, sa guitare, ses doutes, ses

colères, ses danses et… ses deux choristes.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

jeudi 4 février 2021 – 20h30 à 21h00

