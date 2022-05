Hugh Coltman Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Hugh Coltman Le Grand Logis, 31 janvier 2020 20:30, Bruz. Vendredi 31 janvier 2020, 20h30 Sur place Plein tarif 17€ / tarif réduit 13€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Who’s Happy Le plus français des chanteurs british nous avait enchanté en 2015 avec son hommage à Nat King Cole qui lui a valu une Victoire du Jazz. Le gentleman crooner nous revient avec bonheur et à juste titre présenter Who’s Happy ?, fruit de sa plongée dans les racines du blues américain. Des drums qui dansent comme dans un des légendaires enterrements de la Nouvelle-Orléans, des cuivres gorgés de soul, des guitares mêlant tous les blues et tous les folk… Hugh Coltman s’est offert un écrin sublime pour son nouvel opus, dans lequel il fait entendre sa voix chaleureuse de routier des sentiments et de grand connaisseur des émotions humaines. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

