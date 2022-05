Harlem Quartet – Mettre en scène Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Harlem Quartet – Mettre en scène Le Grand Logis, 16 novembre 2017 21:00, Bruz. 16 – 18 novembre 2017 Sur place Sur réservation, 11€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 D’après le roman Just above my head de James Baldwin. Création Dans le cadre du festival Mettre en scène. Hall Montana retrace la vie de sa famille, de ses amis, une communauté noire américaine vivant à Harlem dans les années 50-60. Elise Vigier porte à la scène l’écriture sensuelle de James Baldwin, les cris poignants du gospel, et nous entraîne ainsi dans un Harlem traversé par l’amour, la religion, l’émergence des droits civiques. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

