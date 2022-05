Fête de la Bretagne Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Fête de la Bretagne Le Grand Logis, 15 mai 2020 21:30, Bruz. Vendredi 15 mai 2020, 21h30 Sur place Gouel Breizh Portée par le plaisir de se rassembler, faire la fête et découvrir la région et ses talents, la Fête de la Bretagne est un rendez-vous familial unique qui rassemble chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes, en Bretagne, en France et dans le monde. A travers une programmation éclectique mais accessible, ces 10 jours de fête vous proposent un concentré de singularités bretonnes, autour de la création, du partage et surtout de la convivialité. Alors venez vivre l’esprit breton du 15 au 24 mai ! Les Territoires en Fête À cette occasion, la ville de Bruz se mobilise particulièrement. Ce sont l’ensemble des acteurs de la commune qui s’investissent à travers la mise en place d’animations pour le grand public ou plus spécifiquement pour les habitants. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

