Festival National du Film d’Animation Le Grand Logis, 4 avril 2018 14:00, Bruz. 4 – 8 avril 2018 Sur place accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Cette 24e édition se déroulera du 4 au 8 Avril 2018. Désormais, le Festival National du Film d’Animation vous donne rendez-vous en avril pour partir à la découverte de l’animation française à travers des compétitions et des sélections nationales (courts et longs métrages, séries, clips…). Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ mercredi 4 avril 2018 – 14h00 à 00h00

jeudi 5 avril 2018 – 14h00 à 00h00

vendredi 6 avril 2018 – 14h00 à 00h00

samedi 7 avril 2018 – 11h00 à 00h00

dimanche 8 avril 2018 – 11h00 à 20h00

