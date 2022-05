Eugenio Le Grand Logis, 8 janvier 2020 15:00, Bruz.

Mercredi 8 janvier 2020, 15h00 Sur place Plein tarif 7€ / tarif réduit 5€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062

Ciné Concert – NEFERTITI IN THE KITCHEN

Eugenio est un clown aux tours fabuleux qui enchantent tous les spectateurs du célèbre cirque où il se produit. Un jour, il perd mystérieusement son rire fameux et irrésistible qui faisait le plaisir des enfants. Ses amis tentent tour à tour de lui faire retrouver sa bonne humeur pour qu’à nouveau retentissent les rires sous le chapiteau… Dans un esprit cabaret cher au duo Nefertiti et qui donne un bel et émouvant écho à l’univers circassien de l’album et du dessin animé Eugenio, Jen Rival (comédienne chanteuse) et Nicolas Méheust (multiinstrumentiste) sont les Madame Loyale et Monsieur Orchestra d’un joyeux petit cirque vibrant de piano jouet, accordéon électrique, boîte à musique, pédale de loop, bruitages et chansons. D’après le dessin animé Eugenio réalisé par Jean-Jacques Prunès (27’), adapté de l’album de Lorenzo Mattotti et Mariane Cockenpot paru au Seuil Jeunesse.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

Nefertiti in the kitchen