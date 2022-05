Emoi & Moi Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Emoi & Moi Le Grand Logis, 16 décembre 2020 15:00, Bruz. Mercredi 16 décembre 2020, 15h00 Sur place 7€ / 3€ https://legrandlogis-bruz.fr/ Ciné-concert / Jeune public Depuis Le vilain petit canard, merveilleuse histoire d’Hans Christian Andersen sur le thème de la différence, de nombreux récits ont fait couler les plumes sur le sujet. Pour l’enfant, être, grandir, devenir, est un parcours parfois fastidieux où le regard des autres peut venir troubler l’image de soi. Mais, être différent, n’est-ce pas au contraire une force ? Emoi et moi présente six courts métrages sur le thème de la différence : différence physique, culturelle, dans la manière de concevoir le monde, le besoin de solitude… Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel, musiciens complices depuis 2000 dans de nombreux projets (Sergent Pépère / Obrée Alie / Matzik / Makidan Trip…), se sont prêtés au jeu de la composition de musiques sur image pour le jeune public, se livrant ainsi à un réel exercice de jonglage sonore.

Ce spectacle a reçu le label Scène Sacem jeune public. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ mercredi 16 décembre 2020 – 15h00 à 16h00 Sandra Mehl

