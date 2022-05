Echoes – Ladylike Lily Le Grand Logis, 16 octobre 2019 14:30, Bruz.

Mercredi 16 octobre 2019, 14h30 Sur place Plein tarif 7€ / Tarif réduit 5€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062

Dans le cadre du Festival Marmaille

Conte onirique et coloré porté par l’univers musical et visuel de l’artiste touche-à-tout Ladylike Lily, « Echoes » invite les spectateurs à s’immerger dans un monde imaginaire et sensible. L’histoire est celle du voyage initiatique d’une petite fille curieuse et téméraire qui décide de partir en quête des couleurs disparues. Les différents tableaux sont illustrés d’ombres, de lumières, de manipulations et de vidéos. Ladylike Lily interprète sur scène des chansons aux mélodies aériennes et électroniques composées depuis son petit laboratoire sonore (voix, guitares, machines, claviers et pédales de boucles ). Emotions, féminité et dualité sont autant de thèmes sur lesquels Ladylike Lily pose son regard sensible et poétique.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

mercredi 16 octobre 2019 – 14h30 à 15h30

Ladylike Lily