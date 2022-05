Contest Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Contest Le Grand Logis, 4 novembre 2020 15:00, Bruz. Mercredi 4 novembre 2020, 15h00 Sur place 7€ / 5€ https://legrandlogis-bruz.fr/ Cie Eskemm / Cie Mo3 Que se passe-t-il lorsqu’un danseur hip-hop et un jongleur se

rencontrent ? Comment peuvent-ils dialoguer, échanger ou

bien s’affronter alors qu’ils ne partent pas des mêmes codes ?

Comment un duo peut-il naître dans ces conditions ? Ce sont

des questionnements qui sont au coeur de la recherche de

Fadil et Pierre et ils vont tenter, malgré la singularité de leur

pratique artistique et de leur parcours, de se rencontrer à

travers la danse et le jeu. Ils vont tantôt s’accorder, tantôt

se confronter, mais toujours dans l’écoute, dans le désir

d’apprendre à mieux se connaître. Un jeu entre deux hommes,

fait de défis, de provocations, de bluff, de confidences, de

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

