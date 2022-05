CLARIKA – A la lisière Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

CLARIKA – A la lisière Le Grand Logis, 13 février 2020 20:30, Bruz. Jeudi 13 février 2020, 20h30 Sur place Plein tarif 17€ / tarif réduit 13€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Chanson française Avec son dernier album, à la lisière sorti en 2019, Clarika renoue avec son complice de toujours, Florent Marchet, qui avait déjà coréalisé son cinquième album Moi en mieux en 2009 et qui, ici, arrange et compose l’essentiel des chansons. Assisté de François Poggio qui coréalise une partie de cet album au long cours, le trio s’est installé pendant plusieurs mois dans le studio de Florent Marchet pour enregistrer onze nouveaux titres. On y retrouve l’écriture unique de Clarika. Cette manière bien à elle de mêler humour et gravité, d’explorer l’intime, ses failles et les nôtres tout en restant connectée au monde qui l’entoure. Sur scène, fragile, touchante, rock, Clarika, accompagnée de ses musiciens, nous livre ses nouvelles chansons. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ jeudi 13 février 2020 – 20h30 à 22h00 Julie Oona

