Ciné-concert Toimoinous Le Grand Logis, 3 décembre 2017 16:30, Bruz. 3 et 4 décembre 2017 Sur place Sur réservation, de 5 à 7€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Pierre Payan et Eric Philippon Pierre Payan et Eric Philippon ont choisi pour vous des courts-métrages d’animation d’une grande richesse picturale et narrative. La partition musicale y fait écho par une diversité de styles et de sons mariant mélodies et bruitages… Sans oublier une bonne dose de sympathie, d’humour et de malice. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ dimanche 3 décembre 2017 – 16h30 à 17h30

lundi 4 décembre 2017 – 10h00 à 11h00

