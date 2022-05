C’est quand qu’on va où !? – Marmaille Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

C’est quand qu’on va où !? – Marmaille Le Grand Logis, 20 octobre 2017 10:00, Bruz. 20 et 21 octobre 2017 Sur place Sur réservation, de 5 à 9€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, http://www.lillicojeunepublic.fr/, 0299053062, 02 99 63 13 82 Dans le cadre du festival Marmaille, nous accueillerons Galapiat cirque Une histoire d’enfants de circassiens qui racontent leur quotidien, plein d’étoiles et de boue, vu de la fenêtre de la caravane, de la naissance jusqu’à la mort. Du cirque traditionnel au cirque contemporain, ils exploreront des sentiers existentiels avec au centre du jeu le défi, le risque, l’équilibre… Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ vendredi 20 octobre 2017 – 10h00 à 11h00

samedi 21 octobre 2017 – 20h30 à 21h30

