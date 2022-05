Cécile Corbel – Fête de la Bretagne Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Cécile Corbel – Fête de la Bretagne Le Grand Logis, 19 mai 2018 20:30, Bruz. Samedi 19 mai 2018, 20h30 Sur place Sur réservation, de 4 à 18€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 La Lanterne Magique Harpiste, auteure puisant dans l’imaginaire, Cécile Corbel a notamment réalisé la musique du film “Arrietty”. Elle fait fusionner le folk celtique et les chants médiévaux turcs, madrigaux et marches irlandaises. Son nouveau spectacle, La Lanterne magique, réunit projections et effets spéciaux pour un voyage en forme de rêve éveillé… Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ samedi 19 mai 2018 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz lieuville Le Grand Logis Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Cécile Corbel – Fête de la Bretagne Le Grand Logis 2018-05-19 was last modified: by Cécile Corbel – Fête de la Bretagne Le Grand Logis Le Grand Logis 19 mai 2018 20:30 Bruz Le Grand Logis Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine