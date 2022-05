Black Mountain Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Black Mountain Le Grand Logis, 7 janvier 2021 20:30, Bruz. 7 – 9 janvier 2021 Sur place Tarifs C : 13€ / 10€ https://legrandlogis-bruz.fr/ THEATRE / thriller psychologique L’histoire pourrait se passer en Écosse, dans les Highlands, ces terres arides où se réfugie James Bond dans Skyfall. Mais ce pourrait être dans n’importe quel autre paysage sauvage où les hommes se font rares, à moins d’aimer la chasse. Rebecca et Paul ont choisi une de ces maisons isolées, que l’on imagine froide et humide, pour faire le point. Ils espèrent que les grands espaces seront propices à des discussions sincères, leur permettant de sauver leur relation. Paul ira fendre des bûches. Mais nous ne sommes pas dans La Petite Maison dans la prairie, plutôt chez Stephen King : la hache disparaît, la sensation d’être observé s’installe, la tension monte. Immergé dans un dispositif scénique resserré autour des comédiens, le spectateur fait lui aussi partie de ce thriller psychologique. Haletant. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ jeudi 7 janvier 2021 – 20h30 à 21h40

vendredi 8 janvier 2021 – 20h30 à 21h40

samedi 9 janvier 2021 – 20h30 à 21h40

Détails Heure : 20:30 - 21:40 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Le Grand Logis Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Black Mountain Le Grand Logis 2021-01-07 was last modified: by Black Mountain Le Grand Logis Le Grand Logis 7 janvier 2021 20:30 Bruz Le Grand Logis Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine