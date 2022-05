Black Boy Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Black Boy Le Grand Logis, 12 mars 2020 20:30, Bruz. Jeudi 12 mars 2020, 20h30 Sur place Plein tarif 13€ / tarif réduit 10€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Concert dessiné – Cie THÉÂTRE DU MANTOIS Écrit en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du XXème siècle. Confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture… Le spectacle propose une “vibration” sensible de ce roman aussi mythique que bouleversant, qui mêle sur scène trois voies portées par une même inspiration, la même volonté de donner à voir, à entendre, par tous les sens, cette oeuvre majeure. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

