Beaucoup de bruit pour rien Le Grand Logis, 30 avril 2020 20:30, Bruz. Jeudi 30 avril 2020, 20h30 Sur place Plein tarif 17€ / tarif réduit 13€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Théâtre – Cie VIVI / W.SHAKESPEARE Don Pèdre, Prince d’Aragon, revient de guerre victorieux avec sa compagnie sur les terres de Messine, gouvernées par son ami Léonato. Béatrice, nièce de Léonato retrouve à cette occasion Bénédict,une ancienne connaissance, et l’un des chevaliers de Don Pèdre. Dans le même temps, Claudio, un jeune et ingénu ami de Bénédict, tombe amoureux d’Hero, fille de Léonato. Tandis qu’on organise leur mariage, la compagnie de Don Pèdre complote pour que Bénédict et Béatrice tombent amoureux. Dans sa mise en scène, Anthony Magnier a décidé d’inverser les rôles, de faire jouer les rôles masculins à des comédiennes, avec le désir d’entendre des mots habituellement réservés aux hommes dans la bouche de femmes et vice-versa. Pourquoi ne changerions-nous pas les règles du jeu ? Pourquoi n’inverserions-nous pas les rôles dans une société qui serait aussi matriarcale que la pièce de Shakespeare est patriarcale ? Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

Compagnie VIVA

