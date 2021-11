Bruz Le Grand Logis Bruz, Ille-et-Vilaine AY-ROOP [Nouvelles pistes] : Et la mer s’est mise à brûler – Cie UNA / Valia Beaulieux Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

AY-ROOP [Nouvelles pistes] : Et la mer s'est mise à brûler – Cie UNA / Valia Beaulieux Le Grand Logis, 13 janvier 2022 20:30, Bruz.

17/13 €

S'inspirant de contes fantastiques, la première cre ation de la compagnie UNA, questionne le lien fraternel, le deuil et la virilite dans une pièce de cirque de re cit. Deux demi-frères se rencontrent pour la première fois aux fune railles de leur père, disparu en mer. L'un, ne en banlieue parisienne, veut mettre une image sur cet homme qui l'a abandonne enfant, l'autre, aussi bizarre que pot de colle, est persuade que leur père est toujours en vie. S'inspirant de contes fantastiques, la première cre ation de la compagnie UNA, questionne le lien fraternel, le deuil et la virilite dans une pièce de cirque de re cit.

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Le Grand Logis Bruz