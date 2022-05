Avenue Ronsard Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Avenue Ronsard Le Grand Logis, 6 octobre 2017 19:00, Bruz. Vendredi 6 octobre 2017, 19h00 Sur place Entrée libre sur réservation accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Apéro-concert – festival Le Grand Soufflet De belles rondeurs au bas du spectre, des rythmiques guitaristiques acérées et un soufflant du bout des doigts mélodieux au possible viennent au service d’une voix à la douceur éraillée. Avenue Ronsard s’attaque de front aux monuments parmi les plus reconnus qui compose le patrimoine de la chanson française. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ vendredi 6 octobre 2017 – 19h00 à 22h00

Détails Heure : 19:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz lieuville Le Grand Logis Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Avenue Ronsard Le Grand Logis 2017-10-06 was last modified: by Avenue Ronsard Le Grand Logis Le Grand Logis 6 octobre 2017 19:00 Bruz Le Grand Logis Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine