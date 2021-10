Artemisia Gentileschi – première au Grand Logis à Bruz, le 14 oct 21 à 20h30 Le Grand Logis, 14 octobre 2021 20:30, Bruz.

Jeudi 14 octobre, 20h30 Sur place tarif préférentiel pour les étudiant.e.s : 7€ sur inscription directement auprès de la compagnie à compagnie@legroupevertigo.net (règlement sur place) ; tarif normal : 17€ ; tarif réduit : 13€ hors étudiant.e.s https://legrandlogis-bruz.fr/spectacle/artemisia-gentileschi/

Rendez-vous le jeudi 14 octobre à 20h30 au Grand Logis à Bruz pour la grande première d’Artemisia Gentileschi, le nouveau spectacle du Groupe vertigo !

Artemisia Gentileschi prend place en 1612 en Italie, lorsqu’a lieu le procès du peintre Agostino Tassi pour le viol de la jeune peintre Artemisia Gentileschi, à qui il enseignait la perspective. Quatre siècles plus tard, cette pièce remet en scène le procès trépidant qui a agité pendant neuf mois la Rome de la Renaissance. Elle convoque l’œuvre puissante et viscérale d’Artemisia Gentileschi peinte en réaction.

Et elle révèle des enjeux qui résonnent singulièrement avec notre actualité et les suites du mouvement #MeToo. A partir des transcriptions du procès ayant survécu et d’écriture de plateau, Le groupe vertigo s’empare avec un humour féroce de cette affaire hors norme. La pièce mêle reconstitution, mythe et regard contemporain, pour raconter l’histoire d’une femme qui s’est défendue et a pris sa revanche à travers son art, avant de devenir une des plus grandes peintres de son temps.

A partir de 15 ans

Durée : 1h30

Vous pouvez découvrir le spectacle plus en détail sur le site internet de la compagnie : http://legroupevertigo.net/spectacles/artemisia-gentileschi/

et visionner le teaser de la pièce :

,

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

jeudi 14 octobre – 20h30 à 22h00