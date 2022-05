ANNULE Carmen Maria Vega Le Grand Logis, 28 janvier 2021 20:30, Bruz.

Jeudi 28 janvier 2021, 20h30 Sur place Tarifs B : 17€ / 13€ https://legrandlogis-bruz.fr/

Chanson française / Electro acoustique / Cabaret

À l’occasion du centenaire de la naissance de Boris Vian et à la demande de Nicole Bertolt, qui veille sur le patrimoine de Boris Vian, Carmen Maria Vega recréera « Fais-moi mal Boris ! », reprise du spectacle qu’elle avait monté initialement en 2013 avec Kim Giani autour du répertoire de Boris Vian, (artiste protéiforme qui en avait assuré la réalisation musicale). Un show nouvelle formule autour de la réinvention des chansons du maître de pataphysique Vernon Sullivan dit le Bison Ravi, le bien nommé Boris Vian. Carmen préfèrera les chansons érotiques, et comico-tragiques de Boris. Elle y mêlera lecture, chant et effeuillage dans un spectacle audacieux entouré d’Antoine Rault à la réalisation, s’appuyant sur des arrangements léchés. Boris en dieu new wave, jumeau Bowesque et fantôme de Magali Noël seront au rendez-vous de ce show qui s’annonce intense, absurde et émouvant.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

jeudi 28 janvier 2021 – 20h30 à 21h45