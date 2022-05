Albin de la Simone Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Albin de la Simone Le Grand Logis, 25 janvier 2018 20:30, Bruz. Jeudi 25 janvier 2018, 20h30 Sur place Sur réservation, de 4 à 18€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 L’un de nous. L’apesanteur et la grâce. Albin de la Simone chante la mélancolie avec légèreté et poursuit sa conquête de l’élégance, de la sobriété. Il troque son ironie et ses synthés contre des compositions plus chaleureuses. Des orchestrations en dentelle et gracieuses dont émane un spleen délicat, une sensibilité mouvante, un halo de sérénité. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

