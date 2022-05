Accroche-toi si tu peux Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Accroche-toi si tu peux Le Grand Logis, 14 janvier 2021 19:30, Bruz. Jeudi 14 janvier 2021, 19h30 Sur place 13€ / 10€ https://legrandlogis-bruz.fr/ Cie Les Invendus Ils sont deux jongleurs, deux amis, deux frères, deux acrobates, deux artistes, et quatre mains… Avec de simples balles blanches, ils explorent tous les possibles de leur discipline. Est-ce du cirque ? De la danse ? De la poésie ? Un peu tout cela à la fois et assurément un voyage de mouvements jonglés et physiquement engagés. Pour ne rien gâcher, la partition musicale mêle sa délicatesse à la grâce des jongleurs. Petits et grands sauront apprécier. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/
jeudi 14 janvier 2021 – 19h30 à 20h30

Heure : 19:30 - 20:30
Le Grand Logis
Adresse 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz
Ville Bruz
Age minimum 6
Age maximum 99

