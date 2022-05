Accordéons et Souvenirs de voyage Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Accordéons et Souvenirs de voyage Le Grand Logis, 27 septembre 2017 14:00, Bruz. 27 septembre – 14 octobre 2017 Sur place Entrée libre accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Exposition Le Grand Soufflet Pour la 22e édition du Festival Le Grand Soufflet, la thématique est « Le Bal du Monde ». Interactives, sonores et lumineuses, treize malles racontent des histoires d’accordéon. Dans l’univers du clown, du tour de France, du bal italien, du cinéma de Tati… cette exposition est une invitation à laisser l’imagination se promener. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

