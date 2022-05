65 miles Le Grand Logis, 14 janvier 2020 20:30, Bruz.

Mardi 14 janvier 2020, 20h30

Théâtre – Cie PARADOXES / MATT HARTLEY

65 miles, c’est la distance entre Hull et Sheffield. C’est aussi la distance entre un père et sa fille… Pete et Rich sont deux frères très différents. En quête d’un pardon salvateur, ils se revoient, après plusieurs années de silence, dans la maison familiale où plane l’ombre de la mère et d’un père qui les a abandonnés. Le grand frère, fraîchement sorti de prison, est à la recherche de l’unique femme de sa vie qu’il n’a jamais vue : sa propre fille. Il est enfin prêt à endosser son rôle de père. Le petit frère, lui, prend alors conscience de l’essentiel. Il a besoin de se confronter à son ancienne petite amie et aux conséquences de son passé ombrageux… La violence serait-elle innée ? Chacun dans leur errance, ils vont aller à la rencontre de leur histoire pour apprendre à se construire et à se découvrir. Les fantômes du passé vont alors resurgir pour leur renvoyer leur propre image… Pièce écrite en 2006, elle traduit les conséquences d’une société en perte de repères.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

mardi 14 janvier 2020 – 20h30 à 22h00

