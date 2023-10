Week-end Buissonnier #3 Le Grand Logis Bruz, 28 juin 2024 09:00, Bruz.

Week-end Buissonnier #3 Le Grand Logis Bruz 28 – 30 juin 2024

Spectacles de rue 28 – 30 juin 2024 1

Pendant 3 jours, s’instaure une ambiance particulièrement festive et chaleureuse à Bruz. Le Grand Logis prend ses quartiers d’été, sort de ses murs et va, avec les artistes, à la rencontre des publics à travers la ville. Comme les éditions précédentes, le Week-end Buissonnier #3 sera l’occasion de participer à une manifestation à échelle humaine, qui rassemble et qui défend l’accès à la culture pour tous par le choix de spectacles populaires et gratuits. Ce temps fort des arts de la rue sera une nouvelle fois l’occasion de découvrir une variété de formes et de spectacles dans l’espace public bruzois. Alors, venez nous rejoindre et préparez-vous à partager des aventures artistiques singulières.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine