Histoires d’Armor Le Grand Logis Bruz, 16 mai 2024 20:30, Bruz.

Histoires d’Armor Le Grand Logis Bruz Jeudi 16 mai 2024, 20h30

Contes Jeudi 16 mai 2024, 20h30 1

Biberonnés au cidre fermier, à la galette saucisse et à la culture celte, les Breizh Brothers, Christophe et Xavier Martel, respectivement musicien multi-instrumentiste et comédien-conteur, rennais de naissance, briochins et malouins de coeur, renouent avec une tradition vieille comme l’Armor ; celle de colporter les contes et légendes de notre Pays Breton.

Au fil de quatre récits, les Breizh Brothers vous plongent dans l’univers féérique, parfois inquiétant, parfois drôle, mais toujours fascinant des récits légendaires des terres celtiques et armoricaines. Flûte traversière irlandaise, clavier, tin et law whistle, ambiances maritimes… Ce spectacle vous transporte au gré des vents, des marées et des légendes au coeur des landes et des côtes escarpées, bref, de tout ce qui fait le sel des pays celtes.

Chaque âge y trouve son « Conte »…

Un spectacle en kilt à écouter seul(e) ou en famille.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine