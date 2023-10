Téléphone-moi Le Grand Logis Bruz, 12 avril 2024 20:30, Bruz.

Téléphone-moi Le Grand Logis Bruz Vendredi 12 avril 2024, 20h30

Téléphone-moi est une fresque familiale qui traverse le siècle. Tout s’y déroule dans des cabines téléphoniques, l’amour et la violence. C’est là qu’éclate la vérité et que s’échafaudent les mensonges, là que tout prend vie et que l’on meurt aussi. Traversant les époques, depuis la libération de Paris jusqu’à la victoire de Zidane en 98, on recolle peu à peu les pièces de ce puzzle généalogique, où prennent corps les pouvoirs invisibles et mystérieux de la transmission intergénérationnelle.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine