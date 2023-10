Bartone Le Grand Logis Bruz, 9 avril 2024 20:30, Bruz.

CONCERT AU COIN DU BAR

Les chansons de Bartone, tantôt provoc, tantôt naïves, mettent en évidence le plaisir de jouer avec les mots, d’inventer une langue à la fois drôle et littéraire, maniée avec une gourmandise évidente. Sur scène, les titres choisis pour le nouveau spectacle dessinent la bande son d’une vie, racontent en filigrane les espoirs et désillusions d’un ado ayant vieilli sans s’en rendre compte.

Le voilà bien accompagné par un trio rock composé de 2 anciens de Ministère Magouille, Bertrand Bouessay et Christophe Boisseau, ainsi que de Cécile Blot à la basse et au choeur. Un set rock, joyeux et élégant.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine