Humour Jeudi 4 avril 2024, 20h30 1

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave! On risque pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… ».

Armé de son humour absurde, bourré d’auto-dérision et son regard décalé sur notre société, l’humoriste nous partage son quotidien et questionne les changements de vie nécessaires face à la crise climatique !

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine