Mercredi 27 mars 2024, 15h00
Spectacle musical jeune public

Robinson et Samedi Soir est un spectacle musical funk et hip-hop, l'histoire d'une rencontre étonnante entre deux personnages que tout oppose. Robinson est un représentant commercial pris dans la course folle du quotidien qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Un jour, il tombe en panne d'essence. Dans une ville qui paraît abandonnée, il va faire la connaissance d'un personnage singulier, Samedi Soir, vivant en marge de la société. Alors que Robinson cherche à gagner du temps, Samedi Soir lui n'a pas peur d'en perdre. Dans ce conte musical joyeux, librement inspiré du mythe de Robinson Crusoé, Soul Béton choisit la voie de la dérision, de l'absurde et du burlesque pour évoquer le rapport aux autres et au temps. Pour accompagner cette rencontre aussi tendre qu'insolite, le duo imagine une collection de hits groovy et dansants, à la croisée du funk, du hip-hop et de l'électro.

Le Grand Logis
10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz

