Mazingo Le Grand Logis Bruz Mardi 26 mars 2024, 20h30

CONCERT AU COIN DU BAR

Le trio franco-américain sème sur les routes son inclination naturelle pour un rock’n’roll mélodique influencé par la country folk et le blues.

Andrew, c’est l’américain de la team au chant et à la contrebasse. On le croirait tout droit sorti d’un rocking-chair en Ohio. Alexis a troqué les balalaïkas familiales de Saint- Pétersbourg pour les guitares façon Greenwich village. Quant à Félix, il abandonne définitivement sa neutralité suisse dès qu’il s’agit de marteler des fûts de batterie. On l’aura compris, avec Mazingo, le maître-mot c’est l’énergie.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine