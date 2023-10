Ex-traits de femmes Le Grand Logis Bruz, 21 mars 2024 20:30, Bruz.

Ex-traits de femmes Le Grand Logis Bruz Jeudi 21 mars 2024, 20h30

« Louison, Agnès, Armande, Henriette, Arsinoé, Célimène, Elvire, Madame Pernelle, Dorine… toutes si différentes mais qui viennent d’un seul et même coeur, celui de Molière. Dans ces Ex-traits de femmes, j’aimerais donner l’impression qu’elles ne sont qu’une seule et même personne à différents moments de sa vie, ou bien qu’elles sont soeurs tant elles ont cet air de famille qui les font se reconnaître entre elles et que perçoit le monde dans leurs expressions communes.

Un seul et même texte aussi, en imaginant que la plume de Molière n’a pas quitté sa main, guidée par son inspiration, pour déposer ces portraits dans un seul et même tableau.

Le dessin, animé, accompagnera le jeu, pour dire l’inconscient, l’indicible, pour faire apparaître les fantômes. Le trait, pour relier entre elles toutes ces personnes qui trahissent, mentent, questionnent, sondent, se livrent, en un mot, qui aiment.

Une vie en une heure, une heure de vie ».

Anne Kesler

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine