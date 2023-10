Thomas Kahn Le Grand Logis Bruz, 15 mars 2024 20:30, Bruz.

Thomas Kahn Le Grand Logis Bruz Vendredi 15 mars 2024, 20h30

Thomas Kahn, chanteur à l’histoire personnelle chargée d’émotions fortes, est reconnu pour son timbre de voix unique et ses qualités d’interprète. Habité par la soul, il retrouve dans cette musique les valeurs de transmission, de sensibilité, de chaleur et les contes de la vie ordinaire.

Après 2 ans et demi de travail minutieux et intensif, Thomas Kahn livre This is real, un second album complet, délicat, fougueux mais contemplatif.

Guidé par les personnalités et l’univers d’artistes tels que Charles Bradley, Brittany Howard, ou le duo Eric Burton et Adrian Quesada des Black Pumas, le résultat est à la hauteur de l’ambition.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine