THOMAS KAHN Blues Funk Soul Samedi 25 Novembre 2023 – 20h30 – Espace culturel d’Avoine Thomas Kahn – surnommé par le magazine Rolling Stone « Petit prince de la soul moderne » – vient nous livrer sur scène son deuxième album « This is real ». Chanteur qui a grandi en Touraine, il est reconnu pour son timbre de voix unique et ses qualités d’interprète. Habité par la soul, il retrouve dans cette musique les valeurs de transmission, de sensibilité, de chaleur et les contes de la vie ordinaire. Sa voix rappelle quelques intonations épicées d’Otis Redding ou encore Lee Fields et sur un registre plus calme, c’est Ben Harper qui s’invite dans l’imaginaire de l’auditeur. Son univers est également marqué par le reggae avec lequel Thomas Kahn s’est construit ; The Gladiators et leur mythique bassiste Clinton Fearon notamment. De bonnes vibrations et un vrai moment soul ! Distribution : Thomas KAHN, chant, guitare FILHOL Julien, guitare LAFFORGUE Alexandre, basse PERIER Thomas, clavier ONZON Baptiste, batterie DEPEIGE Sébastien, trompette PIGEON Éric, saxophone MOULIN Léo, saxophone Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 12 € *Le tarif réduit est exclusivement réservé aux scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé et aux détenteurs d’une carte CMI invalidité. Un justificatif pourra vous être demandé à l’entrée de la salle. Thomas Kahn Thomas Kahn

LE GRAND LOGIS BRUZ 10, AVE GÉNÉRAL DE GAULLE Ille-et-Vilaine

