Chanson électro acoustique Mardi 20 février 2024, 20h30 1

CONCERT AU COIN DU BAR

20 ans de carrière, une douzaine d’albums édités et bientôt son septième en solo. Tom Poisson avance calmement dans un monde qui se doit d’aller vite. À l’automne prochain sortira son nouvel opus, Jean-Michel.

Jean-Michel, c’est son prénom d’état civil. C’est lui. Les 12 chansons qui composent ce nouvel opus, c’est lui, dans toute son intimité. Ce qu’il a en tête, ce qu’il a dans le ventre, son ADN en quelque sorte. Sa voix également, c’est la sienne, de laquelle il se rapproche «sinueusement » mais sûrement depuis quelques années.

Ceux qui l’ont vu sur scène savent déjà. Ils savent la connivence que Tom instaure avec son public dès les premiers titres. Il savent cette humanité qui transpire tout au long de son spectacle. Son nouveau programme ne déroge pas à la règle. Cette fois, c’est en trio que Poisson a décidé de se produire, fort bien accompagné par Alice Chiaverini et Denis Piednoir. Ils partagent tous les trois le même et unique micro présent sur scène pour un show organique et semi-acoustique. Ensemble, ils explorent un nouvel univers, une matière sonore qui mêle l’acoustique, l’électro et la chanson, quelque part entre James Blake, Jeanne Added et Mathieu Boogaerts.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine