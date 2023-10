Le renard et la terre Le Grand Logis Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Le renard et la terre
Le Grand Logis Bruz
Mercredi 14 février 2024, 15h00
Théâtre visuel jeune public

Oby, petite fille élevée par une renarde, vit heureuse dans la forêt. Un jour, un papillon l’entraîne loin de chez elle. Oby découvre une nature menacée par la pollution.

Commence alors une quête merveilleuse peuplée de rencontres étonnantes où elle devra sauver la nature et se confronter à ses propres peurs.

Le Grand Logis
10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz

