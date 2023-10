Tu seras un homme papa Le Grand Logis Bruz, 1 février 2024 20:30, Bruz.

Tu seras un homme papa est une histoire vraie.

L’histoire d’une rencontre fulgurante entre un père et son fils.

D’un côté, un papa qui va livrer son plus grand combat, le plus intime. De l’autre, un fils qui va traverser la vie à la vitesse de l’éclair.

Amour, tendresse et larmes, c’est aussi l’histoire d’une famille mise à l’épreuve. Sur scène, Gaël Leiblang nous plonge dans le journal de bord d’un père qui se bat pour trouver le chemin de la résilience. Écrite avec pudeur, la pièce est racontée en éclats fragmentés, à travers l’allégorie du sport. Le sport et la figure du champion pour affronter ses peurs et se relever. Le corps dans tous ses états pour se surpasser et rester en vie.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine