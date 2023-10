Semaine du Cinéma Britannique Le Grand Logis Bruz, 20 janvier 2024 10:00, Bruz.

La Semaine du cinéma britannique de Bruz, c’est : assister à une semaine spécialement dédiée aux films d’Outre- Manche, découvrir la version originale du meilleur du cinéma britannique, assister à des avant-premières, dénicher des films rares qui ne sont pas diffusés dans les circuits habituels en France, passer un moment à siroter « a cup of tea » avec quelques pâtisseries britanniques entre deux séances, participer à des masterclass et des animations So British… SAVE THE DATE !

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine