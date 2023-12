Semaine du cinéma britannique Le Grand Logis Bruz, 20 janvier 2024, Bruz.

Retrouvez 11 films dont 5 en compétition, 1 soirée de courts métrages, 2 animations, 2 concerts, 3 masterclasses ou encore 1 espace Tea Time durant cette parenthèse britannique à Bruz. 20 – 27 janvier 2024 1

Chaque année, durant une semaine en janvier, le Grand Logis donne rendez-vous aux cinéphiles pour un des temps forts de sa saison culturelle : la Semaine du cinéma britannique. Pour cette nouvelle année, elle aura lieu du samedi 20 janvier au samedi 27 janvier 2024.

La Semaine du cinéma britannique de Bruz c’est : assister à une semaine spécialement dédiée aux films d’outre-Manche, découvrir la version originale du meilleur du cinéma britannique, assister à des avant-premières, dénicher des films rares qui ne sont pas diffusés dans les circuits habituels en France, voter pour le Prix du Public parmi une sélection de films, passer un moment à siroter « a cup of tea » avec quelques gourmandises britanniques entre deux séances, ou encore participer à des masterclasses et animations pour petits et grands.

Autant de propositions qui peuvent satisfaire aussi bien les amoureux du cinéma que les familles souhaitant partager de nouvelles activités.

Pour cette 16e édition, 11 films dont 5 en compétition, 1 soirée de courts métrages, 2 animations, 2 concerts, 3 masterclasses ou encore 1 espace Tea Time seront à retrouver durant cette parenthèse britannique à Bruz.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine