Lewis Evans Le Grand Logis Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Lewis Evans Le Grand Logis Bruz, 16 janvier 2024 20:30, Bruz. Lewis Evans Le Grand Logis Bruz Mardi 16 janvier 2024, 20h30 Folk Pop Mardi 16 janvier 2024, 20h30 1 Page d’accueil CONCERT AU COIN DU BAR

Après 2 albums, un EP, des collaborations prestigieuses (Keren Ann, Juliette Armanet, Herman Dune, Gaëtan Roussel), Lewis Evans présente son troisième album L’Ascension.

Enfant de Liverpool, ancien frontman des Lanskies, normand d’adoption, Lewis Evans charpente ses chansons intimistes comme autant de tubes, une science inspirée du songwriting de Leonard Cohen, des épopées d’Echo and The Bunnymen ou des hymnes d’Oasis. Un album plaisir et envoûtant enregistré dans une frénésie joyeuse avec sa bande. Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Le Grand Logis Bruz

Le Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/