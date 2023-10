Nimbus Le Grand Logis Bruz, 20 décembre 2023 15:00, Bruz.

Ciné-concert jeune public Mercredi 20 décembre, 15h00 1

PETIT LOGIS

Les cinq courts métrages sélectionnés sont en lien avec la nature (l’eau, les nuages) et les animaux (oiseaux, poulpes), thèmes chers aux deux musiciens et abordés avec fantaisie, humour, poésie, sagesse au fil des cinq histoires racontées, distrayantes et éducatives, propices à la réflexion et à l’échange.

Les deux artistes mettront leur art du jeu d’acteur et de musicien à l’œuvre pour donner à ces films une coloration et une énergie toute personnelle, en lien avec leur univers burlesque et théâtral.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine