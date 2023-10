Mary L*Asterisk Le Grand Logis Bruz, 19 décembre 2023 20:30, Bruz.

Mary L*Asterisk Le Grand Logis Bruz Mardi 19 décembre, 20h30

Chanson groovy Mardi 19 décembre, 20h30 1

CONCERT AU COIN DU BAR

Au corps à corps avec sa guitare, c’est dans la langue de Molière et parfois même dans une langue inconnue que Mary* nous livre ses textes intimistes et son regard sensible sur le monde.

Depuis près de 15 ans, l’artiste trace sa route en France ou ailleurs et essaime sa « chanson groovy française » : chanson française dépoussiérée emprunte de trip-hop, de rap, de pop et d’un groove « smoothisant » dont elle seule a le secret… Mary* impose son style !

Connue pour son jeu de guitare, sa boîte magique (looper) et ses vers scandés entre textes ciselés et poésie percussive, elle présente aujourd’hui ses compositions aux arrangements plus épurés, laissant place à une mise à nue sans chichi emplie d’émotions.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine