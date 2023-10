Influence Le Grand Logis Bruz, 8 décembre 2023 20:30, Bruz.

Influence Le Grand Logis Bruz Vendredi 8 décembre, 20h30

Mouvements jonglés Vendredi 8 décembre, 20h30 1

Notre langage, le mouvement jonglé se base sur le rapport du corps au jonglage et du jonglage au corps. Celui-ci a une histoire, une émotion, un parcours, une sensation, liés à notre complicité, notre relation en perpétuelle évolution. Nous recherchons, nous explorons, nous avançons dans ce périple où les corps parlent et se répondent. Chorégraphié et dans le jeu, onirique, explosif et répété, le mouvement nous porte et nous engage physiquement jusqu’à l’épuisement des corps… pour revenir à l’essentiel, au presque rien.

Le jonglage est notre exutoire, une expression, une connexion à ce qui nous fait exister, vibrer. Se sentir vivant et en lien envers et contre tout. Au-delà de l’expression corporelle, c’est une relation humaine portée et influencée par l’autre qui se joue dans l’espace. Un univers poétique, sensible et plein d’humanité.

En partenariat avec AY-ROOP dans le cadre de la saison cirque.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine