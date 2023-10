Sophia Tahi Le Grand Logis Bruz, 28 novembre 2023 20:30, Bruz.

Mardi 28 novembre, 20h30

Jazz

CONCERT AU COIN DU BAR

Faites monter sur scène une peau ébène, vous y verrez et écouterez Sophia Tahi incarner Nina Simone !

Comme dans un jeu de miroirs, elle vous transmettra l’image des fruits étranges (Strange Fruits) et le drame de Rosa Parks.

Sophia Tahi, Nina Simone ou l’histoire de ces deux lionnes s’exprimant pour la même cause. C’est une véritable déclaration d’amour pour la grande Nina Simone que fait ici Sophia Tahi. Pour tout l’héritage musical de la virtuose, la profondeur et l’intensité émotionnelle de la Diva et pour son engagement humain. À l’image de l’inclassable artiste aux multiples facettes, soul, world music, jazz et afrobeat sont au programme de ce tour de chant. La chanteuse, métisse franco-marocaine née en Bretagne, tisse ainsi le fil vers sa propre africanité en se réappropriant entièrement certains des grands morceaux de Miss Simone.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine