Tant bien que mal Le Grand Logis Bruz, 24 novembre 2023 20:30, Bruz.

Tant bien que mal Le Grand Logis Bruz Vendredi 24 novembre, 20h30

Théâtre Vendredi 24 novembre, 20h30 1

« Le pire serait qu’on n’arrive ni à en rire, ni à en parler ».

Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs.

On embarque dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein coeur, brusquement, les membres de cette famille. Une histoire où l’on apprend à dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre du commissariat. Dans cet élan, ces enfants unis font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Damasio. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle. Tant Bien Que Mal.

Accompagnée pour la première fois d’un musicien sur scène et portée par les invisibles, la peine et la joie, le rire et les pleurs davantage entremêlés, Marie-Magdeleine viendra porter la voix du défunt et des survivants, tous imbriqués.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine