Le membre fantôme Le Grand Logis Bruz

Ille-et-Vilaine Le membre fantôme Le Grand Logis Bruz, 17 novembre 2023 20:30, Bruz. Le membre fantôme Le Grand Logis Bruz Vendredi 17 novembre, 20h30 Cirque Vendredi 17 novembre, 20h30 1 Page d’accueil Une histoire vraie jouée par de vraies personnes. On s’est tous blessé des centaines de fois, de l’égratignure aux points de suture, de la petite torsion aux grosses entorses, du coton imbibé de mercurochrome à l’opération. Tous les artistes de cirque se sont ou se blesseront un jour mais sont-ils pour autant inconscients ? Combien de fois ai-je entendu des « vous êtes fou ! », « vous n’avez pas de tapis, pas de filet ! », « vous ne pouvez pas vous attacher ?! », et pourtant combien d’entre eux viendraient voir le spectacle si l’acrobatie était entravée par le tapis, si la mise en scène était entachée par une longe. Sans même se l’avouer, le public ne chercherait-il pas à dépasser ses propres peurs à travers le corps du circassien ? En partenariat avec AY-ROOP dans le cadre de la saison cirque. [_Dans le cadre de la Nuit du Cirque, découvrez la création du spectacle Newroz de la compagnie La Meute, jeudi 16 novembre à 20h et vendredi 17 novembre à 14h30, proposé par AY-ROOP (Rennes). Tarif réduit pour les détenteurs d’un billet du Membre fantôme._] Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Le Grand Logis Bruz

Le Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine