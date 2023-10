Renan Luce & Christophe Cravero Le Grand Logis Bruz, 9 novembre 2023 20:30, Bruz.

Spectacle musical

Spectacle musical Jeudi 9 novembre, 20h30 1

« J’ai croisé les doigts en espérant que mes chansons ne soient pas trop frileuses. Les revoir toutes nues m’a fait du bien, elles sont nées comme ça. Et puis, le brillant et sensible Christophe Cravero les a rhabillées de piano. Pas trop, juste comme il faut. De nouveaux costumes tout pile ajustés. Des costumes vivants, tant la liberté musicale de Christophe est grande.

Relectures, c’est d’abord cela. C’est refaire un voyage où les paysages ont changé mais où les émotions sont restées les mêmes. En retrouvant ces chansons issues de mes quatre albums, j’entreprends aussi un autre voyage, plus intime, en écho d’Une famille inquiète, le livre que j’ai récemment écrit. Joindre les deux, trouver des passerelles entre ce récit familial et mes chansons m’en offre une seconde lecture qui met la lumière sur des interrogations, des émotions, des sentiments qui me traversent depuis longtemps.

Dans Relectures, j’ai choisi quelques passages de mon livre, mis en musique par Christophe Cravero. En les lisant ainsi, il me semble entendre des réponses à mes chansons. À moins que ce ne soit l’inverse. Tout cela se fond en une seule voix que j’espère sincère et sensible, sur un fil ».

Renan Luce.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine