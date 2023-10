Victoria Delarozière Le Grand Logis Bruz, 10 octobre 2023 20:30, Bruz.

Chanson française. Mardi 10 octobre, 20h30 1

Victoria Delarozière aime les histoires. Elle les écrit, les chante, les danse, les fait voyager, son accordéon sur le dos. Son nouveau spectacle « Troc de chansons » est né d’un Tour de France en Troc de chansons, initié pendant l’un des derniers confinements… D’ailleurs, ce n’est pas vraiment un spectacle, c’est une racontade, un concert, ou plutôt un témoignage musical de son voyage. Après plus de 5000kms dans son camion bleu, de folles rencontres, et d’incroyables échanges musicaux, elle livre aujourd’hui un concert à cœur ouvert, où se mêlent petites perles rares et classiques revisités, créations maison et ovnis musicaux, anecdotes, chansons en patois paysan, en créole, en cajun, en occitan… Venez goûter à cette itinérance musicale, chantée avec impertinence et plaisir non dissimulé.

Accrochez-vous, parce que ça peut valser !

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine