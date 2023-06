Week-end buissonnier #2 Le Grand Logis Bruz, 30 juin 2023 19:00, Bruz.

Week-end buissonnier #2 Le Grand Logis Bruz 30 juin – 2 juillet

3 jours de spectacles de rue gratuits et accessibles à tous à Bruz. Concert, théâtre, musique, cirque… 5 lieux à explorer en famille ! 30 juin – 2 juillet 1

En cette fin de saison, le Grand Logis sort de ses murs et investit l’espace public en proposant une diversité de spectacles au plus près des habitants. N’est-ce pas la plus belle façon de célébrer l’été qui arrive ?!

Ce temps fort de notre commune se veut populaire et fédérateur. Il confirme notre souhait de rendre le spectacle vivant ouvert et accessible à tous. C’est aussi l’occasion de (re)découvrir la ville autrement. N’hésitez donc pas à vous aventurer à travers la ville pour assister à des représentations dans les parcs, les places publiques, au coin des rues ou encore à lever la tête pour admirer des artistes qui s’attacheront à nous faire vivre Bruz différemment, le temps d’un week-end.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine