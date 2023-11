Action de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles Halle Pagnol Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Action de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles Halle Pagnol Bruz, 24 novembre 2023, Bruz. Les élus de Bruz et les bénévoles du CIDFF 35 viendront échanger avec vous sur les violences sexistes et sexuelles sur le marché du vendredi 24 novembre de 9h à 12h, et devant Intermarché de 17h à 19h Vendredi 24 novembre, 09h00, 17h00 1 Du 2023-11-24 09:00 au 2023-11-24 19:00. Dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et du dispositif Territoire d’égalité, la ville de Bruz organise trois événements gratuits du 23 au 26 novembre 2023.

Les élus de la Ville de Bruz ainsi que les bénévoles du CIDFF 35 seront présents sur le marché du vendredi 24 novembre de 9h à 12h, puis devant Intermarché de 17h à 19h pour échanger avec vous sur les violences sexistes et sexuelles.

Halle Pagnol
35170 bruz
Bruz 35170
Ille-et-Vilaine

